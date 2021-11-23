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Снаряд пробив дах і залетів у кімнату. Бойовики знову обстріляли цивільних на Донбасі (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
23 листопада, 17:12
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Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни
На Донбасі знову обстріляли будинки цивільного населення.
На Донбасі знову обстріляли будинки цивільного населення. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики знову обстріляли цивільних на Донбасі. У ході ворожої атаки пошкоджено житловий будинок.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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Подробиці

22 листопада, близько 13:00, представники незаконних збройних формувань РФ здійснили обстріл селища Красногорівка Покровського району Донецької області.

У ході ворожої атаки пошкоджено житловий будинок. Снаряд пробив дах та стелю будинку, влетів у кімнату, але не розірвався. Постраждалих серед цивільного населення немає.

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Фото: Офіс генпрокурора

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Прокуратура почала розслідування

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються обставини вказаних подій та особи, причетні до вчинення злочину.

Бойовики розгромили ціле село на Донбасі

На Донеччині з прифронтового селища Невельське виїхали майже всі місцеві жителі після того, як бойовики активізували обстріли.

Бойові дії розпочалися вночі проти 14 листопада. Тоді під час нічного обстрілу було пошкоджено 16 житлових будинків, з них 3 зруйновано повністю. З 14 листопада населений пункт знеструмлений, пошкоджено лінії електропередачі.

Після наступного обстрілу вночі проти 17 листопада ще 9 будинків мирних жителів було пошкоджено. Більшість постраждалих будинків міжнародні гуманітарні організації відновили в 2018-2019 роках.

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