Снайпер стріляв по машині Шефіра з підготовленого місця – Офіс президента

Людина стріляв по машині лежачи

Машина Шефиры была НЕ бронированное / Коллаж "Сегодня"

Снайпер, який стріляв по машині першого помічника президента Сергія Шефіра, робив це з заздалегідь підготовленого місця.

Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк, пише "Українська правда".

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" Попередньо вам скажу, що це була "лежання" (підготовлене місце снайпера). Тобто людина, яка стріляла, робив це лежачи. І з того боку (протилежних снайпера) стріляти було просто неможливо. Лежання була тільки з одного боку ", – заявив Михайло Подоляк.

Подоляк розповів, що машина Шефіра була броньованої. В ОП розцінюють напад як цілеспрямовану спробу потрапити по водієві і помічникові Зеленського. Також Шефір не користувався державною охороною.

Подоляк вважає, що це спроба залякати команду. Крім того, на його думку, є багато груп, які б хотіли таким чином впливати на владу.

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Нагадаємо, вранці 22 вересня близько села Лісники під Києвом невідомі розстріляли з автомата автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. В результаті замаху був поранений водій машини, його терміново госпіталізували в лікарню "Феофанія".

в лікарню "Феофанія". Зеленський повертається до Києва через замах на Шефіра