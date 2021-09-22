Снайпер стріляв по машині Шефіра з підготовленого місця – Офіс президента

Снайпер, який стріляв по машині першого помічника президента Сергія Шефіра, робив це з заздалегідь підготовленого місця.
Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк, пише "Українська правда".
" Попередньо вам скажу, що це була "лежання" (підготовлене місце снайпера). Тобто людина, яка стріляла, робив це лежачи. І з того боку (протилежних снайпера) стріляти було просто неможливо. Лежання була тільки з одного боку ", – заявив Михайло Подоляк.
Подоляк розповів, що машина Шефіра була броньованої. В ОП розцінюють напад як цілеспрямовану спробу потрапити по водієві і помічникові Зеленського. Також Шефір не користувався державною охороною.
Подоляк вважає, що це спроба залякати команду. Крім того, на його думку, є багато груп, які б хотіли таким чином впливати на владу.
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