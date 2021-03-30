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Снайпери стріляли у спину: Хомчак про смертельний бій на Донбасі

30 березня, 13:41

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Група розмінування ЗСУ шукала російські міни, але несподівано потрапила під обстріл

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів, як загинули українські військові 26 березня під Шумами в результаті обстрілу з боку бойовиків, а також вказав на спробу окупантів спровокувати гуманітарну катастрофу. Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

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Група розмінування ЗСУ проводила огляд місцевості в районі населеного пункту Шуми на предмет мін ПОМ-2, які напередодні були дистанційно встановлені бойовиками.

"В результаті снайперського вогню отримав смертельне поранення старший сержант Барнич. Командир групи підполковник Коваль, надаючи йому допомогу, в результаті снайперського вогню отримав смертельне поранення. В результаті обстрілу старшина Бруска отримав важкі поранення. Старший солдат Гайчук (отримав) поранення середнього ступеня. Старший солдат Абрамович і Гайченко, які прибули для підтримки, потрапили під снайперський вогонь і отримали смертельні поранення", – розповів Хомчак.

Після вогню у відповідь противник припинив обстріли, що дозволило надати допомогу пораненим і евакуювати загиблих.

Генерал зазначив, що особливим цинізмом російських військових є те, що снайперський вогонь вівся у спини військовослужбовців з водонасосної станції, через яку здійснюються поставки води і на окуповані території, і на вільну територію.

"Противник намагався спровокувати наші війська відкрити вогонь у відповідь по насосній станції для спричинення гуманітарної катастрофи в містах Торецьк, Горлівка, Південне", – підкреслив Хомчак.

Як повідомляли новини "Сьогодні", головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Україна готова до наступу на Донбасі.

Відео: Сьогодні
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Донбас снайпер Руслан Хомчак

Джерело: Сьогодні

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