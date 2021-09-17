РНБО покарає всіх причетних до виборів в Держдуму на окупованих територіях

Всі учасники виборів до парламенту Росії, організованих на території України – в окупованому Криму і на тимчасово непідконтрольних Україні територіях на сході країни – будуть піддані санкціям. Відповідні списки вже складаються.
Про це за підсумками засідання РНБО заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.
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"Ми впевнені, що на тимчасово окупованих Криму, Луганської і Донецької областях немає права Російська Федерація проводити вибори. Тому всі учасники цього процесу, які в ньому приймають участь – члені виборчих комісій, агітатори, кандидати всі спостерігачі, які є офіційними на цих виборах – вони будуть під санкціями нашої країни. Ми сьогодні відпрацювали перший список цих осіб, і в найближчим часом будуть застосовані санкції через відповідний указ президента України", – зазначив Данілов.
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Також, за словами секретаря РНБО, санкції поширюються на сенаторів, обраних на цих виборах.
"Крім того, ми маємо попередити всіх іноземних громадян, які мають намір взяти участь в цьому фарсі на території Донецької в Луганської областей та Криму. Незалежно від того, чи будуть вони сенаторами, чи займуть інші посади і будуть мати якійсь імунітет – вони обов'язково, ми попереджаємо, будуть під санкціями нашої країни. Ми не визнаємо, що територія Криму є територією Росії і чітко розуміємо, що відбувається в Донецьку і Луганську, де вже сьогодні заздалегідь почалося голосуванню в так звану Держдуму", – добавив Данілов.
Незаконні вибори
- Зараз в Росії проходять вибори до Держдуми, на яких вирішили дати право голосувати жителям окупованого Криму і жителям невизнаних самопроголошених республік на сході України, яким перед цим щедро роздавали російські паспорти.
- 8 вересня Верховна Рада підтримала постанову "Про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства у зв'язку з незаконною підготовкою виборів до Державної думи Російської Федерації в окупованій АР Крим і Севастополі та з залученням до голосування громадян України з окупованої частини Донецької і Луганської областей".
- МЗС України висловило протест Росії через проведення виборів до Держдуми на території України.