"РНБО не може підміняти собою судову систему": Ляшко про нові санкції

Він звернув увагу на нові обмеження проти Віктора Януковича

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко проментував недавнє рішення РНБО про введення санкцій проти десятків компаній та фізичних осіб.

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Про це він сказав в програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" в ефірі "Україна 24".

"Є закон про санкції, за який команда Радикальної партії голосувала в парламенті. Ці санкції виключно проти тих, хто фінансує тероризм, проти тих, хто фінансує російську агресію на Донбасі. РНБО не може підміняти собою судову систему", – вважає Ляшко.

За його словами, санкції можна вводити лише через суд. Оскільки Україна демократична держава та кожен її громадянин повинен знати у чому його звинувачують.

"В цій країні ще ніхто не скасував конституційного права на захист. А якщо тебе на підставі таємних документів блокують, забирають можливості розпоряджатись своїм майном, ще якимость конституційними правами, можливостями. На якій підставі", – задається питанням політик.

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В той же час він підтримує, коли санкціями блокують російську пропаганду чи агресію.

"Якщо вони ліцензію отримали незаконно, то рішенням суду ліцензії мають бути позбавлені. Іншого інструменту немає", - висловився Ляшко про компанії, проти яких ввели санкції і у яких РНБО забрала ліцензії.

Він прокоментував і введення санкцій проти Віктора Януковича. Ляшко вважає це дивним та нагадує, що він є автором закону про позбавлення Януковича звання президента України, яке є пожиттєвим. Як відомо парламент підтримав, а п’ятий президент Петро Порошенко підписав цей закон.

"Янукович – це унікальна ситуація, бо він зрадив країну, коли покликав іноземні війська в Україну. Але я хочу нагадати – проти Януковича є кримінальний вирок, Янукович визнаний винним у державній зраді, у нього вирок 12 років, і цей вирок набув законної сили. Які ще санкції треба? Людину засудили", – нагадав Ляшко.

Нагадаємо, що слідом за санкціями стосовно народного депутата Віктора Медведчука та його дружини, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення ввести нові санкції стосовно десятків компаній і фізичних осіб.

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