"РНБО не може підміняти собою судову систему": Ляшко про нові санкції

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко проментував недавнє рішення РНБО про введення санкцій проти десятків компаній та фізичних осіб.
Про це він сказав в програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" в ефірі "Україна 24".
"Є закон про санкції, за який команда Радикальної партії голосувала в парламенті. Ці санкції виключно проти тих, хто фінансує тероризм, проти тих, хто фінансує російську агресію на Донбасі. РНБО не може підміняти собою судову систему", – вважає Ляшко.
За його словами, санкції можна вводити лише через суд. Оскільки Україна демократична держава та кожен її громадянин повинен знати у чому його звинувачують.
"В цій країні ще ніхто не скасував конституційного права на захист. А якщо тебе на підставі таємних документів блокують, забирають можливості розпоряджатись своїм майном, ще якимость конституційними правами, можливостями. На якій підставі", – задається питанням політик.
В той же час він підтримує, коли санкціями блокують російську пропаганду чи агресію.
"Якщо вони ліцензію отримали незаконно, то рішенням суду ліцензії мають бути позбавлені. Іншого інструменту немає", - висловився Ляшко про компанії, проти яких ввели санкції і у яких РНБО забрала ліцензії.
Він прокоментував і введення санкцій проти Віктора Януковича. Ляшко вважає це дивним та нагадує, що він є автором закону про позбавлення Януковича звання президента України, яке є пожиттєвим. Як відомо парламент підтримав, а п’ятий президент Петро Порошенко підписав цей закон.
"Янукович – це унікальна ситуація, бо він зрадив країну, коли покликав іноземні війська в Україну. Але я хочу нагадати – проти Януковича є кримінальний вирок, Янукович визнаний винним у державній зраді, у нього вирок 12 років, і цей вирок набув законної сили. Які ще санкції треба? Людину засудили", – нагадав Ляшко.
Нагадаємо, що слідом за санкціями стосовно народного депутата Віктора Медведчука та його дружини, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення ввести нові санкції стосовно десятків компаній і фізичних осіб.
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