РНБО доручила Кабміну розібратися зі станом справ "Укрзалізниці"

РНБО ухвалила протокольне доручення до Кабінету міністрів України розібратися зі станом справ

РНБО в разі загрози нацбезпеці, готовий вводити тимчасові адміністрації в "Укрзалізниці" / Фото: колаж "Сьогодні"

РНБО ухвалила протокольне доручення Кабінету міністрів розібратися зі станом справ "Укрзалізниці" і в разі потреби вжити кардинальних, в тому числі кадрових рішень.

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Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Восьме питання – це питання роботи нашої "Укрзалізниці". Ми звертаємо увагу, що там на сьогоднішній день є досить небезпечні з точки зору національної безпеки процеси в фінансово-господарській діяльності, в забезпеченні сьогоднішнього сталого функціонування цієї системи", – сказав Данілов.

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За словами Данілова, РНБО ухвалила протокольне доручення до Кабінету міністрів України розібратися зі станом справ, в разі необхідності вжити кардинальних, в тому числі і кадрових рішень з цього питання

Також сьогодні повідомили, що тарифи підвищувати не будуть, а в разі загрози національній безпеці, готові вводити тимчасові адміністрації на підприємства

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Раніше ми повідомляли, що під час виїзного засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) було прийнято рішення ввести санкції проти трьох контрабандистів і декількох компаній. Санкції вводяться стосовно громадянина Німеччини Олександра Акста і двох громадян України – Валерія Фальківського та Владислава Студенця.

Нагадаємо, що на РНБО розглянуть нові санкції проти режиму Лукашенка.

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно Лукашенко назвав "фейком" примусову посадку літака Ryanair.