Русский
$ 26,89
31,92
  1. Новини України

РНБО розширив санкції проти контрабандистів – прізвища

30 липня 2021 19:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Під нові обмеження потрапили двоє українців, громадянин Німеччини і 24 компанії

Данилов оголосив про нові санкції. Фото: колаж "Сьогодні"

Данилов оголосив про нові санкції. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час виїзного засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) було прийнято рішення ввести санкції проти трьох контрабандистів і декількох компаній. Санкції вводяться стосовно громадянина Німеччини Олександра Акста і двох громадян України – Валерія Фальківського та Владислава Студенця.

Реклама

Про це повідомив в ході брифінгу секретар відомства Олексій Данилов.

За його словами, 24 компанії, афілійовані цими людьми, також увійшли до цього списку.

"Мова як раз про ті контрабандні речі. Ми не збираємося зупинятися, ми і далі будемо їх відстежувати. Ті, хто будуть продовжувати займатися цими речами, будуть потрапляти під санкції РНБО", – сказав Данилов.

Читайте також: Санкції РНБО проти Wildberries. Чому компанію закрили в Україні

В тренді
На РНБО розглянуть нові санкції проти режиму Лукашенка
Україна готує "сюрприз" режиму Лукашенка. Колаж "Сьогодні"
Реклама

Також сьогодні повідомили, що тарифи підвищувати не будуть, а в разі загрози національній безпеці, готові вводити тимчасові адміністрації на підприємства.

Раніше ми писали, що на РНБО розглянуть нові санкції проти режиму Лукашенка.

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно Лукашенко назвав "фейком" примусову посадку літака Ryanair.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар Мінсоцполітики
Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар МінсоцполітикиЕкономіка
В Україну йде похолодання – синоптик назвала дату зміни погоди
В Україну йде похолодання – синоптик назвала дату зміни погодиУкраїна
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 році
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 роціЕкономіка
Катастрофа літака на Прикарпатті і нові правила в'їзду до України – головні новини СЬОГОДНІ
Катастрофа літака на Прикарпатті і нові правила в'їзду до України – головні новини СЬОГОДНІУкраїна
Долар котиться вниз на міжбанку, але над гривнею нависла загроза
Долар котиться вниз на міжбанку, але над гривнею нависла загрозаФінанси
Вбивство дівчинки під Харковом. 13-річний підліток зізнався у злочині
Вбивство дівчинки під Харковом. 13-річний підліток зізнався у злочиніХарків

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти