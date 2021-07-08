РНБО вирішила створити реєстр заборонених сайтів: чим це загрожує

В Україні створять реєстр для блокування сайтів / Фото: Getty Images

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) у четвер, 8 липня, ухвалила остаточне рішення про створення так званого реєстру заборонених сайтів, нібито для того, щоб вирішувати, які сайти підлягають блокуванню, а які ні.

Про це повідомив у Facebook член робочої групи з питань технічної реалізації реєстру Максим Тульєв.

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Сам Тульєв, член Інтернет Асоціації України, зазначив, що проти такого реєстру і сподівається "якось зупинити це безумство".

"Сьогодні на РНБО було ухвалене остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів – того самого "Укркомнагляду", яким ми один одного лякали жартома і який ще рік тому здавався просто абсолютно неможливим в Україні", – зазначив він.

Тульєв розповів, що створено робочу групу з питань технічної реалізації реєстру, в яку входить і він.

Навіщо створюється реєстр

Як пояснив Тульєв у коментарі dev.ua, реєстр створюється з подачі великих операторів, щоб розуміти, які сайти підлягають блокуванню, а які ні. Також, за його словами, керувати реєстром ймовірно буде РНБО, але "це не точно".

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У коментарі "НВ Бізнес", Тульєва уточнив, що в РНБО хочуть розробити технічні вимоги до блокування, які будуть описувати, як саме оператори повинні здійснювати блокування сайтів, і зазначив, що робоча група, яка визначатиме деталі створення реєстру, почне повноцінну роботу з понеділка.

"В українському законодавстві не прописано, крім рішення суду з дитячої порнографії, як саме має відбуватися це блокування... Наше оскарження в ЄСПЛ зараз будується на тому, що в Україні немає процедури і немає законної підстави щось заблокувати", – додав він.

Нагадаємо, в лютому 2021 року Голосіївський районний суд Києва зобов'язав інтернет-провайдерів заблокувати понад 400 сайтів – зокрема, російське видання РБК, платформу LiveJournal і сайт для програмістів GitHub.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: