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РНБО збереться на Донбасі. Данілов назвав головні питання

29 липня 2021 20:23

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Секретар РНБО Олексій Данілов розкрив подробиці порядку денного

Секретар РНБО Олексій Данілов.

Секретар РНБО Олексій Данілов. / Фото: Офис Президента Украины

Засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке відбудеться завтра, 30 липня, відбудеться на території Донецької області.

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Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як зазначив чиновник, відповідно до порядку дня, планується розглянути вісім питань, серед яких:

  • питання енергетичного сектору;
  • питання медицини;
  • питання води;
  • та інші.

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Данілов додав, що відповідна практика буде регулярною, щоб залучати до засідань РНБО органи самоврядування.

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Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський попросив винести на РНБО одне важливе питання.

Також нагадаємо, Зеленський пояснив, чому останнім часом все більше втілює в життя свої рішення за допомогою Ради національної безпеки і оборони.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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