РНБО збереться на Донбасі. Данілов назвав головні питання

Секретар РНБО Олексій Данілов. / Фото: Офис Президента Украины

Засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке відбудеться завтра, 30 липня, відбудеться на території Донецької області.

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Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як зазначив чиновник, відповідно до порядку дня, планується розглянути вісім питань, серед яких:

питання енергетичного сектору;

питання медицини;

питання води;

та інші.

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Данілов додав, що відповідна практика буде регулярною, щоб залучати до засідань РНБО органи самоврядування.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський попросив винести на РНБО одне важливе питання.

Також нагадаємо, Зеленський пояснив, чому останнім часом все більше втілює в життя свої рішення за допомогою Ради національної безпеки і оборони.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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