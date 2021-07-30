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РНБО затвердила стратегію зовнішньої політики України. Що у документі?

30 липня 2021 18:38

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Загалом стратегія включає 254 пунктів, проте їх можна систематизувати за трьома критеріями

Документ визначає шість пріоритетних напрямків зовнішньої політики України / Фото: колаж "Сьогодні"

Документ визначає шість пріоритетних напрямків зовнішньої політики України / Фото: колаж "Сьогодні"

Україна вперше за майже 30 років незалежності затвердила стратегію зовнішньої політики України. Завдання розробити документ особисто дав президент Володимир Зеленський.

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Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба під час засідання РНБО.

"У документі чітко визначено мету зовнішньої політики, утвердження України у світі як сильної та авторитетної країни", – сказав Кулеба.

Документ визначає шість пріоритетних напрямів зовнішньої політики України:

  1. Забезпечення сувернітету і територіальної цілісності України.
  2. Протидія агресивній політиці РФ.
  3. Курс на членство в ЄС та НАТО.
  4. Просування українського експорту та залучення інвестицій.
  5. Захист прав та інтересів та прав українців за кордоном .
  6. Просування позитивного іміджу у світі.

Загалом стратегія включає 254 пунктів, документ доволі об'ємний – у ньому вперше чітко прописали курс України. Проте всі пункти із документу можна систематизувати за трьома критеріями.

  1. Україна – активний учасник міжнародної політики.
  2. Україна формує безпекову архітектуру для себе регіону та світу.
  3. Україна – країна нових економічних можливостей.

Доповнюється...

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