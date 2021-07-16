РНБО ввела нові санкції – до списек потрапили понад 60 осіб

Засідання РНБО. Фото: Офіс президента

На останньому засіданні РНБО, яке відбулося в п'ятницю, 16 липня, ввели санкції проти 15 фізичних та 53 юридичних осіб.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Також на засіданні РНБО в п'ятницю розглядалося питання застосування персональних спеціальних економічних і обмежувальних санкцій за пропозиціями Кабінету міністрів України і СБУ. Так, були застосовані санкції до 15 фізичних та 53 юридичних осіб", – йдеться в повідомленні.

Як відзначили в Офісі президента, було ухвалено рішення про застосування санкцій щодо громадян, які перебувають під санкціями США.

Також ми писали про те, що 18 червня РНБО провела чергове засідання, розглянувши чотири основні питання, які стосуються оборонної сфери, санкцій та використання природних надр. Під удар потрапили відомі особи. Читайте докладніше про ухвалення рішення.

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Тим часом Володимир Зеленський пояснив, чому останнім часом все більше втілює в життя свої рішення за допомогою Ради національної безпеки і оборони.