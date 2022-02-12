РНБО ввела санкції проти телеканалу "Наш", а Байден терміново зателефонує Путіну — головні новини за ніч

У Харкові проходив брифінг секретаря РНБО Олексія Данилова, а президенти США та Росії поспілкуються 12 лютого

Олексій Данилов про санкції проти телеканалу "Наш", а Володимир Путін та Джо Байден поговорять телефоном. Фото: відкриті джерела, Колаж: Сегодня.

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Зеленський про санкції РНБО: Жоден справді наш, український телеканал не постраждав

Президент України Володимир Зеленський розповів, як пройшло виїзне засідання РНБО у Харкові.

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"Почали із засідання президії Конгресу місцевої та регіональної влади, на якій обговорили безліч актуальних питань", – повідомив він у своєму Telegram-каналі.

Також, за словами президента, на засіданні затвердили Стратегію морської безпеки України, розглянули питання забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз та ухвалили рішення щодо застосування санкцій до низки компаній та телеканалів.

"Жоден справді наш, український телеканал не постраждав", – зазначив Зеленський.

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/ Фото: Офис Президента Украины, открытые источники, Колаж: Сьогодні

Байден терміново зателефонує Путіну

Президент США Джо Байден вирішив терміново провести телефонний дзвінок із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним . Про це розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє ABC News.

"Я чекаю, що президент Байден поговорить телефоном з президентом Путіним, але мені нічого повідомити вам з цього приводу прямо зараз", – сказав він.

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/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

РНБО ввела санкції проти телеканалу "Наш"

Рада національної безпеки та оборони України ввів санкції проти телеканалу "Наш"

Про це секретар РНБО Олексій Данилов заявив під час брифінгу, який транслює телеканал "Україна 24".

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ізраїль розпочав евакуацію дипломатів з України через російську загрозу

Ізраїль порадив своїм громадянам залишити Україну через небезпеку. МЗС країни оголосило про евакуацію сімей дипломатів та посланців з України, повідомляє ізраїльський телеканал Kan.

У заяві МЗС йдеться, що у зв'язку з погіршенням ситуації з Україною МЗС рекомендує ізраїльським громадянам, які проживають у країні, розглянути доцільність перебування в країні та "ні в якому разі не наближатися до гарячих точок".