Сніг, дощ і штормове попередження: в Україні різко зіпсується погода

Синоптик розповіла, де потеплішає до +7 і кому не пощастить з погодою

Після сьогоднішньої сонячної погоди завтра на Україну обрушаться циклони з опадами і штормовим вітром.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Зараз вже потужна циклонічна система з атмосферними фронтами переміщується із Західної Європи в напрямку Східної, в Україну (супутникове фото).

12 березня атмосферний фронт принесе в більшість областей сніг, мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, на заході – переважно дощ і мокрий сніг.

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У Харківську і Дніпропетровську області волога повітряна маса дійде пізно ввечері або вже 13 березня.

Вітер в Україні очікується південного, південно-західного напрямків, сильний, до штормових поривів.

Температура повітря вдень коливатиметься в районі нуля градусів, на сході до -3, у західній частині потеплішає до 4-7 градусів.

У Києві посилиться вітер, вдень прискаче атмосферний фронт зі снігом і мокрим снігом (карта). Температура повітря у столиці близько нуля. А потепління очікується у суботу-неділю.

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