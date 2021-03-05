Некомфортна погода – це неприємно, але вона не повинна перешкодити українкам добре відсвяткувати

Святкові вихідні в Україні триватимуть аж три дні – суботу, неділю і понеділок. 6 та 7 березня буде холодно, а 8-го в деяких областях свято зіпсують дощі та мокрий сніг.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Температура повітря у понеділок буде досить низькою, майже по всій території країни 2-4 градуси тепла. Лише на півдні очікується більш-менш весняна погода, 6-8 градусів. При цьому вночі очікується мороз 1-3 градуси.

В тренді Сніг і дощ трохи зіпсують свято: якою буде погода 8 березня

А ось опади у вигляді мокрого снігу або дощу очікуються в таких областях:

Вінницькій області;

Кіровоградській області;

Черкаській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Харківській області;

Донецькій області;

Луганській області.

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Але навіть така погода не завадить чоловікам привітати жінок зі святом, а щоб вам було легше визначитися, дивіться ідеї найтепліших і весняних подарунків до 8 Березня.

Також читайте про те, які подарунки українці купують на 8 Березня найчастіше.

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