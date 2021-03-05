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Сніг і дощ трохи зіпсують свято: якою буде погода 8 березня

5 березня, 14:42

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Некомфортна погода – це неприємно, але вона не повинна перешкодити українкам добре відсвяткувати

Святкові вихідні в Україні триватимуть аж три дні – суботу, неділю і понеділок. 6 та 7 березня буде холодно, а 8-го в деяких областях свято зіпсують дощі та мокрий сніг.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Температура повітря у понеділок буде досить низькою, майже по всій території країни 2-4 градуси тепла. Лише на півдні очікується більш-менш весняна погода, 6-8 градусів. При цьому вночі очікується мороз 1-3 градуси.

В тренді
Сніг і дощ трохи зіпсують свято: якою буде погода 8 березня

А ось опади у вигляді мокрого снігу або дощу очікуються в таких областях:

  • Вінницькій області;
  • Кіровоградській області;
  • Черкаській області;
  • Полтавській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Харківській області;
  • Донецькій області;
  • Луганській області.
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Але навіть така погода не завадить чоловікам привітати жінок зі святом, а щоб вам було легше визначитися, дивіться ідеї найтепліших і весняних подарунків до 8 Березня.

Також читайте про те, які подарунки українці купують на 8 Березня найчастіше.

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погода прогноз погоди 8 Березня

Джерело: Сьогодні

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