Сніг і дощ трохи зіпсують свято: якою буде погода 8 березня

Святкові вихідні в Україні триватимуть аж три дні – суботу, неділю і понеділок. 6 та 7 березня буде холодно, а 8-го в деяких областях свято зіпсують дощі та мокрий сніг.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Температура повітря у понеділок буде досить низькою, майже по всій території країни 2-4 градуси тепла. Лише на півдні очікується більш-менш весняна погода, 6-8 градусів. При цьому вночі очікується мороз 1-3 градуси.
А ось опади у вигляді мокрого снігу або дощу очікуються в таких областях:
- Вінницькій області;
- Кіровоградській області;
- Черкаській області;
- Полтавській області;
- Дніпропетровській області;
- Харківській області;
- Донецькій області;
- Луганській області.
Але навіть така погода не завадить чоловікам привітати жінок зі святом, а щоб вам було легше визначитися, дивіться ідеї найтепліших і весняних подарунків до 8 Березня.
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