Сніг та сильний мороз: погода у Києві на 24 січня

Сьогодні у столиці очікуються опади, а також "мінусова" температура

Через мороз у столиці очікується ожеледиця/Колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві в понеділок, 24 січня, буде похмурою та з опадами. У столиці нашої країни прогнозують мороз. Цього дня пориви вітру сягатимуть 10 м/с.

Про це повідомляє Gismeteo.

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Сьогодні в Києві зранку та увечері очікуються опади у вигляді снігу. Вдень у столиці буде хмарно. Стовпчики термометрів коливатимуться від -7 до -9 градусів. Швидкість вітру — 9-10 м/с. Атмосферний тиск — 756 мм рт. ст. Вологість — 92%. Через "мінусову" температуру очікується ожеледиця.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці: