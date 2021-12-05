Сніг та сонячно: якою буде погода в Україні 5 грудня (мапа)

У неділю, 5 грудня, у різних регіонах України йтиме сніг – переважно мокрий або з дощем. На дорогах очікується ожеледиця.
Про це повідомляє Укргідрметцентр.
Погода в регіонах
На Заході температура повітря коливатиметься в межах -1...+1 градус. Синоптики прогнозують мокрий сніг із дощем вдень та снігопади у другій половині дня. На дорогах, мабуть, буде ожеледиця. На Сході буде дещо тепліше – +3…+5 градусів. Весь день буде хмарним. Але опадів не має бути.
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На Півночі очікується похмура погода, зранку можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Опадів синоптики не прогнозують 0...+2 градуси. На Півдні буде значно тепліше – аж до +6…+8 градусів.
У Києві хмарна погода триматиметься до самого вечора. Без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси.
Листопад виявився найтеплішим
Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 років на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.
Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу. Найтеплішим метеорологи визнали 5 листопада – його максимум складав 15,8 градуса тепла.
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