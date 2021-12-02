Сніг, хуртовини та ожеледиця! На Україну насувається негода: де буде небезпечно

В одному регіоні синоптики прогнозують ІІ рівень небезпеки – помаранчевий

Небезпечна погода в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 3 грудня, вночі та вранці у кількох областях синоптики прогнозують небезпечні метеорологічні явища. Очікується мокрий сніг, хуртовини та ожеледиця на дорогах.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Якою буде погода 3 грудня?

3 грудня вночі та вранці у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях буде значний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, а на дорогах ожеледиця. Рівень небезпеки – жовтий.

Крім того, у Карпатах випаде сильний сніг – ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.

Зазначається, що погодні умови можуть привести до порушення (в Карпатах – місцями до припинення) руху транспорту на дорогах і вулицях.

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На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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