Снігопад в Києві: де вже не пройти і чого чекати завтра (фото, відео)

Снігопад, який раніше обрушився на кілька областей, дійшов і до Києва. Після обіду в четвер, 14 січня, зима в столиці заявила про себе в повній мірі.

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Що сьогодні відбувалося в столиці?

Кореспондент "Сегодня" проінспектував Київ і з'ясував, де зі снігом борються, а де пішоходи вже ковзають. Наприклад, в центрі міста на вулиці виїхало кілька видів техніки.

Розчищати Майдан приїхав трактор з прапорцями

Одні машини посипали дороги піщаною сумішшю, другі, особливо у мерії на Хрещатику і під стінами Кабміну на вулиці Грушевського старанно прибирали безперервний сніг. Біля стін Кабміну ми помітили кількох кур'єрів, які, мабуть, привезли замовлення тим, хто не захотів сам відправитися за покупками в магазини.

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Втім, після 14:30 снігопад почав посилюватися і через годину тротуари потроху ставали слизькими. Як виявилося, особливу загрозу несли сходинки в підземних переходах. У своїй більшості вони залишалися слизькими і перехожі спускалися "гуськом", тримаючись за поручні.

У той же час з пейзажів Маріїнського парку можна було малювати картини і в цілому тут було відносно комфортно. По алеях гуляли десятки перехожих з дітьми, останні з радістю ліпили перших в цьому році сніговиків.

Раз у раз сюди заїжджав трактор, який раніше розчищав майданчик біля Верховної Ради. А ось щоб пішки спуститися до Хрещатика – для цього треба було докласти зусиль. Спуск з парку залишався засніжених і слизьких.

"Мабуть, доведеться працювати до пізнього вечора без перерви, тому що снігу все більше і більше. Особисто я за зміну вже висипала стільки відер піщаної суміші, що і з рахунку збилася ", – дала відверте інтерв'ю нами одна з комунальниця на Хрещатику.

Ближче до вечора замело снігом і обидва тротуару Андріївського узвозу, де за часів минулого ожеледиці марно намагалася пройти школярка. Коли на проїжджій частині не було машин, то більшість пішоходів виходили на менш слизьку дорогу.

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В тому самому місці, де в грудні по тротуару карабкалась школярка, тепер співробітник одного з офісів старанно посипав піском.

Спуститися і піднятися по Андріївському знову було складно

На Подолі за лопати довелося взятися і жінкам

Як ми помітили, на зупинках раз у раз збиралися черги. Кияни та гості столиці, втомлені чекати застрягли в пробках маршрутках, атакували трамваї, які їздили відносно частіше автобусів.

Втім, близько 18:00 на станції швидкісного трамвая "Площа Перемоги" теж утворилася черга. Як виявилося, тут дали збій обидва валідатора на турнікетах.

"Не знаю, що з ними. "Заглючила", – виправдовувався контролер на вході.

В кінці робочого дня в КМДА заявили, що за день на дороги і тротуари столиці висипали більше 300 тонн солі та піщаної суміші, а на вулицях міста працюють 185 одиниць техніки і ще 400 людина прибирають сніг лопатами і мітлами.

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Чого чекати в Києві завтра?

За даними синоптиків, завтра, 15 січня, снігопад триватиме і в столиці, і в більшості областей, за винятком південних. Мороз же обіцяє бути від -6 до -11.

Нагадаємо, завтра очікується істотне зниження температури – в Україну зайшов арктичне повітря.

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