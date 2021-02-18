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Сніг у березні і температурні гойдалки до Великодня: синоптик дав прогноз на весну

18 лютого, 09:29

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Стабільного тепла варто чекати тільки в середині травня

В Україні прогнозують температурні гойдалки до Великодня, а в перший місяць весни – сніг.

"У березні – 1, 2, 3 числа ще пройде сніг. А ось 7-8 я поставив сніг з дощем. Тому що на деяких територіях сніг, а на деяких дощ. Це підхід циклону", – сказав "Сьогодні" народний синоптик Леонід Горбань.

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Він запевняє, що сніг буде йти до початку квітня. А ось пухнастий метеоролог бабак Тимко весну прогнозував ранню, коли його розбудили, було хмарно, і своєї тіні тварина не побачила.

Синоптик зазначає, що стабільного тепла варто чекати тільки в середині травня.

Раніше ми повідомляли, що в Україні вдарить мороз під -30. Найближчої ночі очікується 7-14 градусів морозу. На північному сході 15-22 градуси. На півдні і заході 3-9 градусів нижче нуля, а на Закарпатті близько нуля.

Також нагадаємо, Черкаси стали найхолоднішими в Європі. Мороз і без того був лютий, але його посилила унікальна синоптична ситуація.

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Крім того, на Прикарпатті через негоду від цивілізації відрізані більше 60 сіл, снігові замети подекуди сягають двох метрів.

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сніг прогноз Великдень синоптик погода в Україні
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