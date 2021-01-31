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Снігопади, ожеледь і сильний вітер: завтра в Україні вируватиме негода

31 січня, 12:21

Ольга Литвин Ольга Литвин

ДСНС попередила українців про небезпеку

У понеділок, 1 лютого, негода в Україні не вщухне – північну, південну і центральну частини країни знову накриє снігом.

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Про небезпеку громадян країни попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Ожеледиця, налипання мокрого снігу, сильні пориви вітру до 15-20 м/с синоптики прогнозують у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях. Періодично йтиме крижаний дощ.

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На опади також очікують у Харківській, Одеській та Миколаївській областях – висота снігового покриву підніметься до 10 сантиметрів.

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Завтра водіям потрібно бути особливо обережними на дорогах Харківської області, а також північної та центральної частини України – їх устелить ожеледиця.

"Погодні умови першого лютого можуть спричинити відключення енергопостачання в окремих населених пунктах і порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг", – повідомляє ДСНС.

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Нагадаємо, сьогодні в Україні через негоду залишаються знеструмленими 68 населених пунктів у п'ятьох областях.

Раніше через сильні пориви вітру, дощу та снігу в Україні виявилися знеструмленими 358 населених пунктів.

Дивіться в нашому сюжеті, як в Україні вирують сніг і хуртовини:

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