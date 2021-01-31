Снігопади та штормовий вітер: прогноз погоди на перший день лютого

В Україні, в понеділок, 1 лютого, синоптики прогнозують опади. Падатиме мокрий сніг, а подекуди дощ.

Реклама

Про це написала в Facebook синоптик Наталка Діденко.

У центральних та північних областях України прогнозують снігопади, подекуди з мокрим снігом. А на Харківщині, Одещині, Миколаївщині та в більшості центральних областей переважатиме дощ.

Опадів не прогнозують на північно-західний та північно-східних частинах України А сама на Волині, Рівненщині, більшості Львівщини, Закарпатті, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині, Криму та Херсонщині.

На Сході України очікується штормовий південно-східний вітер.

Реклама

"Температура повітря найнижчою буде на заході та півночі: вночі -6-12 градусів, вдень -2-5 градусів, на Закарпатті +1+3 градуси. На решті території України протягом дня буде тепло, передбачається +1+4 градуси, на Сході, Півдні та на Дніпропетровщині +4+9 градусів, в Криму до +10+14 градусів", – повідомляє Діденко.

У Києві очікуються снігопади. На дорогах – ожеледиця. Температура вночі -6-9 градусів, вдень -2-4 градуси.

Нагадаємо, сьогодні в Україні через негоду залишаються знеструмленими 68 населених пунктіву п'ятьох областях.

Реклама

Раніше через сильні пориви вітру, дощу та снігу в Українівиявилися знеструмленими 358 населених пунктів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама