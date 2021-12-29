Снігопади спричинили колапс на дорогах: що відбувається на трасах України

Україну накрила негода. Місцями спостерігаються снігопади, а у деяких областях – дощ. Однак проїзд на усіх трасах забезпечено, обмежень та ускладнень на дорогах державного значення немає.
Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.
Ситуація на дорогах
Станом на 17:00 на дорогах державного значення працює 1 482 одиниці дорожньої спецтехніки
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Сніжити продовжує на території таких областей:
- Чернігівської,
- Харківської,
- Полтавської,
- Сумської.
У західних регіонах та на Луганщині – місцями невеликий дощ. Спецтехніка розчищає та обробляє шляхи протиожеледними матеріалами. Стан покриття доріг – місцями засніжений. Проїзд забезпечено, обмежень та ускладнень на дорогах державного значення немає.
У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі слід звертатися на цілодобову гарячу лінію Укравтодору – 044 287 11 40.
Де чекати ускладнення погоди
29-30 грудня в Миколаївській та Донецькій областях очікується сильна ожеледь (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у Запорізькій – (I рівень небезпечності, жовтий). У більшості регіонах на дорогах ожеледиця.
Температура вдень 2-7 градусів морозу. На Закарпатті та у південно-східній частині -2+3 градуси. Вітер північно-східний 5-10 м/с.
Раніше ми писали:
- В Україні 28 грудня вирував потужний циклон. Через нього у країні штормовий вітер, хуртовина та снігопади. У більшості міст погіршилася погода, а через це кілька населених пунктів залишилися без тепла.
- У Чернівецькій області хуртовина паралізувала рух транспорту. В пікову годину центр міста зупинився через негоду.