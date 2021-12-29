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СЬОГОДНІ Новини України

Снігопади спричинили колапс на дорогах: що відбувається на трасах України

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
29 грудня, 18:30
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В деяких областях ускладнення погодніх умов очікується і завтра, 30 грудня
Сніжити продовжує на території чотирьох областей.
Сніжити продовжує на території чотирьох областей. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україну накрила негода. Місцями спостерігаються снігопади, а у деяких областях – дощ. Однак проїзд на усіх трасах забезпечено, обмежень та ускладнень на дорогах державного значення немає.

Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

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Ситуація на дорогах

Станом на 17:00 на дорогах державного значення працює 1 482 одиниці дорожньої спецтехніки

Сніжити продовжує на території таких областей:

  • Чернігівської,
  • Харківської,
  • Полтавської,
  • Сумської.

У західних регіонах та на Луганщині – місцями невеликий дощ. Спецтехніка розчищає та обробляє шляхи протиожеледними матеріалами. Стан покриття доріг – місцями засніжений. Проїзд забезпечено, обмежень та ускладнень на дорогах державного значення немає.

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У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі слід звертатися на цілодобову гарячу лінію Укравтодору – 044 287 11 40.

Де чекати ускладнення погоди

29-30 грудня в Миколаївській та Донецькій областях очікується сильна ожеледь (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у Запорізькій – (I рівень небезпечності, жовтий). У більшості регіонах на дорогах ожеледиця.

Температура вдень 2-7 градусів морозу. На Закарпатті та у південно-східній частині -2+3 градуси. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

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Раніше ми писали:

  • В Україні 28 грудня вирував потужний циклон. Через нього у країні штормовий вітер, хуртовина та снігопади. У більшості міст погіршилася погода, а через це кілька населених пунктів залишилися без тепла.
  • У Чернівецькій області хуртовина паралізувала рух транспорту. В пікову годину центр міста зупинився через негоду.

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