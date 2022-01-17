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Снігопади повертаються! Погода в Україні на 17 січня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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17 січня, 06:00
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Сьогодні в Україні прогнозують погані погоді умови майже в усіх регіонах
Пориви вітру сягатимуть 12 метрів на секунду/Колаж: "Сьогодні"
Пориви вітру сягатимуть 12 метрів на секунду/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні в понеділок, 17 грудня, буде сніжною, однак не всюди. Попри це сильних морозів по всій території країни не буде. В деяких областях варто очікувати до 6 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За даними синоптиків, цього дня опадів не буде лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також в Криму. Там очікується мінлива хмарність. На решті території — мокрий сніг. Вітер — західний, 7-12 м/с.

На заході прогнозують від -1 до +2 градусів. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла.

У північних регіонах температура з -1 градуса морозу може піднятися до +2 градусів.. На півдні прогнозують найтеплішу погоду — 2-6 градусів тепла.

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У Києві очікується мокрий сніг, від -1 до +1 градуса тепла, а в Сімферополі буде мінлива хмарність – 4-6 градусів тепла.

Що робити під час сильного вітру?

  • Зачиніть всі вікна у квартирі. При особливо сильних вітрах можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла

  • опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якомога далі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову;

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  • у разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо);

  • варто особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь, і не паркувати під ними автомобілі, оскільки дерево може впасти.

  • не слід користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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