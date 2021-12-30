Знову "гратиме у футбол" котами? Під Харковом судили 9-класницю

Підліток на вулиці схопила кота і вдарила його ногою, як м'яч, а він відлетів у бетонну стіну

Підліток знущалася з тварини і знімала на відео. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Печенігах Харківської області відбувся суд у справі 9-класниці, яка п'яна футболка кота об бетонну стіну.

Про це пише Віха (Харків).

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На суд 15-річна школярка прийшла зі своєю матір'ю. Суддя не покарав підлітка, проте доручив соцслужбам взяти сім'ю на контроль.

"Двома словами, дівчину насварили та пробачили. Соціальній службі доручили контролювати дівчину та доповідати, якщо знову гратиме у футбол котами. Поговорили та забули", – повідомляють очевидці.

Що відомо про інцидент

Нещодавно у Мережі з'явилося відео, на якому видно, як, ймовірно, нетвереза школярка на вулиці схопила кота та вдарила його ногою як м'яч. Зрештою тварина влетіла і вдарилася в бетонну стіну. Після цього дівчинка-оператор та сама героїня відео почали голосно сміятися.

На записі була учениця 9-го класу однієї зі шкіл Чугуївського району Харківської області. Того вечора вона була п'яна. Також у соцмережах уточнюють, що підліток раніше стояв на обліку поліції.

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Справою зайнялася поліція

Після інциденту небайдужа мешканка Харкова написала заяву до поліції. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Максимальне покарання за такий злочин від 5 до 8 років в'язниці.

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"Свої дії підліток пояснити не змогла і зазначила, що шкодує про скоєне. Тварина жива, кіт втік від школярки", – відзначили у прес-службі.

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