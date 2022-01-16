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Знову падатимуть ялинки? В Україну повернеться негода (карта)

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16 січня, 15:23
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Країну накриє сильний штормовий вітер, місцями очікуються хуртовини
Пориви вітру сягатимуть 25-28 м/с.
Пориви вітру сягатимуть 25-28 м/с. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні знову погіршиться погода – оголосили штормове попередження. Завтра, 17 січня, очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Де ускладниться ситуація

Вночі у західних і північних областях, а вдень по всій Україні будуть пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

В Карпатах вночі невеликий, вдень значний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина.

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Де буде штормовий вітер 17 січня. Фото: скріншот

Наслідки негоди

У п'ятницю, 14 січня, в Україні розбушувалася негода. За день на території нашої країни шквальний вітер повалив дерева, а також без електрики залишилось кілька населених пунктів.

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У Носівці Чернігівської області від сильних поривів вітру впала ялинка у центрі міста. Встановлювати ялинку назад вже не будуть – її розберуть.

Рівне атакувала погана погода. У місті, незважаючи на зиму, почалися блискавка та грім.

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