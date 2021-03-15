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Знову дистанційка? МОН оновило рекомендації для шкіл з навчання та канікул

15 березня, 22:48

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Зокрема, школам рекомендують продовжити весняні канікули

Міністерство освіти і науки через напружену ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні рекомендує школам за необхідності продовжити весняні канікули.

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Про це повідомив голова МОН Сергій Шкарлет у Telegram.

"Провівши консультації з міністром охорони здоров'я та головним державним санітарним лікарем України, МОН радить продовжити за необхідності канікули в школах", – написав Шкарлет.

Він також нагадав про обмеження, які повинні діяти в навчальних закладах при різних рівнях епідеміологічної небезпеки.

У червоній зоні забороняється відвідування навчальних закладів незалежно від форми власності, крім дитячих садків, спеціальних навчальних закладів і 1-4 класів загальноосвітніх шкіл.

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У жовтій і оранжевій зонах також рекомендують, "з огляду на зростання показників захворюваності та рішення регіональних комісій ТЕБ та НС", переводити на дистанційне навчання учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, студентів училищ та вишів.

"Передусім ці обмеження варто застосовувати на адміністративно-територіальних одиницях, де перевищено епідемічні пороги на грип та ГРВІ, а також там, де фіксується значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", – уточнив міністр.

Нагадаємо, у понеділок помаранчева зона карантину розширилася до 10 областей, у червоній – поки чотири області, решта регіонів у жовтій.

Раніше ми писали, яким чином можна ефективно організувати онлайн-навчання дитини, щоб спокійно пережити "дистанційку" і зберегти нерви.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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