Знову грози, але не скрізь: прогноз погоди на 24 червня (карта)

У Києві та столичному регіоні синоптики обіцяють як і раніше спекотну та суху погоду, хіба що буде трохи хмарно

Звичний супутник нинішнього літа, грози, знову відвойовують територію. Гриміти і лити в четвер, 24 червня, буде в основному на заході і на півдні.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві та столичному регіоні синоптики обіцяють як і раніше спекотну та суху погоду, хіба що буде трохи хмарно. Температура – 32-34 градуси.

Спекотно і сухо буде і в північних областях – до 35 градусів, у центрі також опадів не обіцяють, температура в Черкасах і Кропивницькому – від 31 до 34 градусів.

На сході в середньому температура буде +33, але в Харківській і Луганській областях сягне й 35 градусів. Гроз не буде, тільки трохи підмочить Запоріжжя.

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А ось на заході і півдні грози візьмуть своє сповна – литиме у всіх областях цих частин України, зокрема й окупованому Криму. Температура – 30-33 градуси.

Нагадаємо, згідно з прогнозом до кінця тижня, "пекельна" погода протримається в Україні щонайменше до понеділка. Усі найближчі дні буде спека до 35 градусів, лише на заході трохи свіжіше. Також очікуються періодичні дощі з грозами.