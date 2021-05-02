Знову холод. Погода засмутить українців на початку тижня (карта)

Дощі обіцяють лише в кількох областях, а ось температура повітря в Україні 3 травня істотно знизиться

В Україні в понеділок, 3 травня, переважно буде без опадів, однак теплом погода не порадує – майже в усіх областях температура повітря знизиться на кілька градусів.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві вночі проти понеділка ще обіцяють невеликий дощ, але вже до ранку має визирнути сонце, хоча невелика хмарність збережеться. А ось температура відчутно знизиться: вночі 9-11 градусів, удень лише 13-15. В інших північних областях вдень трохи тепліше – від 14 до 19 градусів, вночі ті самі 9-11 градусів.

Найпрохолодніше 3 травня буде на заході. У середньому від 10 до 14 градусів вдень і 4-7 уночі. Зате дощів не буде, але обіцяють хмарність.

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У південних областях температура знизиться незначно і буде від 19 до 22 градусів удень і 10-12 вночі. У Миколаївській області очікується гроза.

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На сході України дощовита погода збережеться, зате вдень буде тепло – 20-24 градуси.

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