Знову через маски: в метро Харкова стріляли по студентам

Стрілянину влаштував експоліцейський, який посварився із групою студентів за неправильне носіння масок

У Харківському метро сталася стрілянина через прохання одягнути маски. / Фото: Колаж: Сьогодні

У метро Харкова стався конфлікт, який переріс у стрілянину. В результаті студент отримав вогнепальне поранення.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області.

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Подробиці

Інцидент стався 17 листопада близько 23 години у вагоні поїзду метро. Конфлікт виник між колишнім співробітником податкової поліції ГУ ДПС в Харківській області та групою студентів.

Чоловік почав робити зауваження щодо неправильного носіння ними масок. У свою чергу, студенти почали нецензурно лаятись в адресу чоловіка.

Після виходу з вагону, на платформі станції метро "Держпром", конфлікт загострився та студенти почали штовхати чоловіка. Потім колишній поліціянт дістав пістолет та здійснив декілька пострілів вгору та у ногу одного зі студентів. Колишній співробітник податкової поліції ГУ ДПС в Харківській області пояснив свої дії необхідною самообороною.

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Покарання за стрілянину

Досудове розслідування здійснюється підрозділом дізнання відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області. Відкрите кримінальне провадження стосовно колишнього співробітника податкової поліції за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

У Києві жорстоко побили таксиста за прохання вдягнути маски

За словами самого таксиста, конфлікт стався 29 жовтня о 6-й ранку. На Хрещатику до таксиста сіли троє хлопців, які були без масок.

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"Я сказав їм, що маски одягніть і ми поїдемо. Один почав мене душити – я вирвався і вискочив із машини. А потім почали бити" , – розповів водій.

Внаслідок цього чоловіка повалили на землю ударом в обличчя і штовхали ногами, погрожуючи розправою, якщо їх безкоштовно не відвезуть у Бровари. Чоловікові довелося везти хлопців до пункту призначення. А потім уже він поїхав до лікарні.

У момент бійки проходили люди та проїжджали машини. Але поліцію ніхто не викликав.

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