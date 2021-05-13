Знову змінюється погода – в Україну увірветься "літо"

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У п'ятницю, 13 травня, в Україні продовжать гриміти грози в більшості областей. Водночас підвищиться температура повітря, а в східних областях взагалі буде під 30 градусів.
Про це повідомляє в Facebook синоптик Наталка Діденко.
На сході вдень 24-28 градусів.
У Запорізькій і Дніпропетровській областях 22-26 градусів.
У більшості областей України повітря прогріється до 19-22 градусів.
Дощі через циклон з атмосферними фронтами (карта) пройдуть в західних, північних областях України, дійдуть до Вінницької, Одеської, торкнуться частини Черкаської області та Кропивницького з районами. На решті території переважатиме суха погода.
Вітер очікується південно-західним, південним, помірним, часом – поривчастим.
У Києві п'ятниця буде з дощем і потеплінням до +20.
Також ми повідомляли прогноз погоди до початку наступного тижня – синоптики обіцяють найближчими днями спекотну погоду майже по всій Україні.