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Знову змінюється погода – в Україну увірветься "літо"

13 травня, 12:07

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Куртки можна буде зняти, а ось парасольки краще далеко не ховати – Україну продовжать поливати грозові дощі

/ Фото: AFP

У п'ятницю, 13 травня, в Україні продовжать гриміти грози в більшості областей. Водночас підвищиться температура повітря, а в східних областях взагалі буде під 30 градусів.

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Про це повідомляє в Facebook синоптик Наталка Діденко.

На сході вдень 24-28 градусів.

У Запорізькій і Дніпропетровській областях 22-26 градусів.

У більшості областей України повітря прогріється до 19-22 градусів.

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Дощі через циклон з атмосферними фронтами (карта) пройдуть в західних, північних областях України, дійдуть до Вінницької, Одеської, торкнуться частини Черкаської області та Кропивницького з районами. На решті території переважатиме суха погода.

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Вітер очікується південно-західним, південним, помірним, часом – поривчастим.

У Києві п'ятниця буде з дощем і потеплінням до +20.


Також ми повідомляли прогноз погоди до початку наступного тижня – синоптики обіцяють найближчими днями спекотну погоду майже по всій Україні.

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