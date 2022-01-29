Знову хуртовини? Якою буде погода в останні дні січня

Синоптики попередили про небезпечну погоду у наступні два дні – у горах пориви вітру сягатимуть 30 м/с, почнуться хуртовини

В Україні очікується сніг / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні 30 та 31 січня буде сніжною та вітряною. При цьому сильні морози можуть бути лише у Карпатах, на решті територій очікується від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Про це пишуть "Вісті".

Реклама

Завтра, 30 січня, сніг та мокрий сніг очікується у західних, вночі місцями та у північних областях. У південних та східних областях без істотних опадів. На дорогах почнеться ожеледиця.

Температура вночі становитиме 2-7 градусів морозу, вдень – від 2 градусів морозу до 3 тепла.

У понеділок, 31 січня, уночі очікується помірний, а вдень невеликий мокрий сніг. У південних областях без істотних опадів. Температура вночі та вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, на півдні вдень до 6 градусів тепла.

Реклама

Вітер в Україні цими днями буде південно-західний, 7-12 м/с, можливі пориви 15-20 м/с, а у західних областях до 25 м/с. У Карпатах через сильний вітер – 25-30 м/с, почнуться хуртовини.

Що робити метеозалежним, щоб погода не впливала на здоров'я?

Через різке потепління метеозалежні можуть відчувати дискомфорт. Щоб цього уникнути, потрібно дотримуватись рекомендацій лікарів. Таким людям важливо вести здоровий спосіб життя, не забуваючи про вітаміни та повноцінний сон.