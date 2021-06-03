Знову нові правила? Які документи потрібні українцям для в'їзду до Туреччини (список)

Турецькі прикордонники вимагатимуть тільки один з документів, але він має бути англійською мовою

З п'ятниці, 4 червня, Туреччина змінює умови в'їзду для громадян України.

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Про це повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Для перетину турецького кордону потрібно зробити одну з чотирьох речей:

ПЛР-тест (не пізніше 72 годин);

тест на антиген (не пізніше 48 годин);

пред'явити довідку про повну вакцинацію від COVID-19 (не менше 14 днів);

довідку про те, що людина перехворіла на коронавірус (в останні півроку).

"Турецькі прикордонники вимагатимуть тільки один із зазначених документів. Наші громадяни повинні самі вибрати, який з документів взяти з собою в подорож. Документ має бути англійською мовою", – повідомив Олег Ніколенко.

Від виконання цієї умови звільняються:

діти до шести років;

члени екіпажів;

транзитні пасажири.

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До речі, Туреччина в травні вже змінювала правила в'їзду до країни з України. Спочатку повідомлялося, що ПЛР-тести скасовуються в рамках підписаної між Україною і Туреччиною декларації, а потім тести знову ввели.

Ще 1 червня авіакомпанії брали на борт пасажирів без довідок, потім посольство Туреччини в Україні повідомило, що пасажири з України зможуть літати без довідок тільки до 3 червня.