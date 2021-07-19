Русский
$ 27,23
32,14
  1. Новини України

"Знову потеплішає": народний синоптик дав прогноз погоди на День Незалежності

19 липня 2021 11:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В останній місяць літа дощів майже не буде, але ось з другої половини місяця почнуться температурні гойдалки

На українців чекає приємний погодний сюрприз на День Незалежності. Колаж "Сьогодні"

На українців чекає приємний погодний сюрприз на День Незалежності. Колаж "Сьогодні"

Серпень цього року здивує погодними контрастами – спочатку пекельна спека, а в другій половині запахне осінню, але на 30-ту річницю незалежності України буде цілком комфортна і тепла погода. Про це розповів в інтерв'ю "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик країни Леонід Горбань.

Реклама

За його словами, в останній місяць літа дощів майже не буде, але ось до середини місяця вдень очікується під +40 при майже повній відсутності хмар. Але до кінця місяця погода ще пару раз зміниться.

"Після 18-го ненадовго "запахне осінню", температура на два-три дні різко знизиться до +20-22 градусів. Перед Днем Незалежності знову потеплішає до +26-28 градусів – і літо закінчиться, попрощавшись проливним дощем", – сказав Горбань.

Відзначимо, народний синоптик також поділився секретом, як врятуватися у спеку без кондиціонера. Він зазначає, що чим більше будете пити воду, тим більше "опухнете".

Як повідомляли новини "Сьогодні", 17 липня через зливи і сильний вітер було знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях (Київська – 53, Житомирська – 35 і Чернігівська – 13). Під Києвом навіть загинуло двоє людей.

Дивіться також на відео, як Німеччина постраждала від сильного потопу:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україні оголошено штормове попередження: кому не пощастить з погодою
В Україні оголошено штормове попередження: кому не пощастить з погодоюУкраїна
Зливи з грозами і нестерпна спека: де в Україні різко зміниться погода (карта)
Зливи з грозами і нестерпна спека: де в Україні різко зміниться погода (карта)Україна
Як дізнатися про страховий стаж для виходу на пенсію і що робити, якщо виплати розрахували неправильно
Як дізнатися про страховий стаж для виходу на пенсію і що робити, якщо виплати розрахували неправильноЕкономіка
Туреччина
Туреччина "накрилася": в Одесі "авторитета" зі скандалом вивели з літака (відео)Україна
Під Києвом є загиблі, а на заході людей віднесло на острів: що накоїла негода
Під Києвом є загиблі, а на заході людей віднесло на острів: що накоїла негодаУкраїна
"Суїцидник на дорогу вискочив" – що говорять про ДТП рейсового автобуса в Рівненській області (оновлено)Захід

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти