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Знову потопи і урагани? В Україні оголосили штормове попередження

26 липня 2021 15:26

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Завтра жителів деяких областей чекає не тільки спека, а й сильні дощі з крижаними сюрпризами

В Україні знову штормитиме, але не скрізь. Колаж "Сьогодні"

В Україні знову штормитиме, але не скрізь. Колаж "Сьогодні"

В Україну повернулася спека, але жителям кількох областей у вівторок не дуже пощастить із погодою – очікуються і штормовий вітер, і навіть град.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, 27 липня у всіх західних областях грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, завтра у східних, Волинській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та у Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", липень в Україні видався дуже гарячим із невеликою перервою на прохолоду. У серпні синоптики обіцяють ще дві хвилі спеки та сильні зливи. Також в Укргідрометцентрі пояснили, чому останнім часом збунтувалася стихія і затопила вулиці кількох міст.

А днями у Бердянську двоє людей загинули через потужні зливи, тіла лежали у воді. Трагедія сталася у центрі міста. Також підтопило кілька десятків будинків.

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