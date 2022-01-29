Новий антирекорд! В Україні за добу виявили понад 37 тис. COVID-хворих

За добу, 28 січня, в Україні зафіксували 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Це на 2943 більше, ніж за 27 січня.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 3340 осіб;
- летальних наслідків – 149;
- одужало – 7 163 особи.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 4017961 особа;
- одужало – 3 615 257 осіб;
- летальних наслідків – 100 031.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 2418;
Вінницька область – 2100;
Волинська область – 768;
Дніпропетровська область – 1822;
Донецька область – 1430;
Житомирська область – 2214;
Закарпатська область – 876;
Запорізька область – 739;
Івано-Франківська область – 2572;
Київська область – 1227;
Кіровоградська область – 193;
Луганська область – 599;
Львівська область – 3791;
Миколаївська область – 686;
Одеська область – 2598;
Полтавська область – 915;
Рівненська область – 1994;
Сумська область – 1502;
Тернопільська область – 1487;
Харківська область – 1319;
Херсонська область – 813;
Хмельницька область – 2186;
Черкаська область – 933;
Чернівецька область – 1085;
Чернігівська область – 1084.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Шість областей України можуть потрапити до червоної зони і зовсім скоро
У найближчі тижні Україна вийде на пік захворюваності на COVID-19. Ще шість областей можуть потрапити до червоної зони карантину вже дуже швидко. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тисяч людей на добу. За його словами, до червоної зони потраплять регіони, у яких найнижчий рівень вакцинації населення.
"Найвищий ризик швидкого переходу в червоний рівень епіднебезпеки зараз мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області ", – повідомив він.
Івано-Франківська та Рівненська області вже у червоній зоні. Ляшко зазначив, що у цих регіонах низький рівень вакцинації – 36% та 42% дорослого населення відповідно.
За словами міністра, регіони-лідери з вакцинації перебувають у жовтому рівні епіднебезпеки та мають один із найнижчих рівнів госпіталізації та зайнятості "ковідних" ліжок з киснем.
Це місто Київ, Київська і Полтавська область. Вони демонструють рівень 53-75% вакцинованого дорослого населення з повним курсом щеплень.
Чи буде тотальний локдаун
"Локдаун вводити не будемо. Україна працює в адаптивному карантині, який доказав свою ефективність 2021 року, коли ми проходили дві хвилі. Він тоді показав, що у першу хвилю 10 областей не заходило взагалі у червоний рівень епідеміологічної небезпеки, восени шість областей не зайшли", – сказав Ляшко.
Міністр пояснив, що у всіх регіонах дуже відрізняється ситуація з коронавірусом, тому запроваджувати одні правила для всіх буде невиправдано та неефективно.