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СЬОГОДНІ Новини України

Новий антирекорд! В Україні за добу виявили понад 37 тис. COVID-хворих

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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29 січня, 08:16
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Також у порівнянні з попередньою добою в країні зросла кількість смертей – 149
В Україні дедалі більше хворих на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні дедалі більше хворих на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"

За добу, 28 січня, в Україні зафіксували 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Це на 2943 більше, ніж за 27 січня.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3340 осіб;
  • летальних наслідків – 149;
  • одужало – 7 163 особи.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 4017961 особа;
  • одужало – 3 615 257 осіб;
  • летальних наслідків – 100 031.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 2418;
Вінницька область – 2100;
Волинська область – 768;
Дніпропетровська область – 1822;
Донецька область – 1430;
Житомирська область – 2214;
Закарпатська область – 876;
Запорізька область – 739;
Івано-Франківська область – 2572;
Київська область – 1227;
Кіровоградська область – 193;
Луганська область – 599;
Львівська область – 3791;
Миколаївська область – 686;
Одеська область – 2598;
Полтавська область – 915;
Рівненська область – 1994;
Сумська область – 1502;
Тернопільська область – 1487;
Харківська область – 1319;
Херсонська область – 813;
Хмельницька область – 2186;
Черкаська область – 933;
Чернівецька область – 1085;
Чернігівська область – 1084.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Шість областей України можуть потрапити до червоної зони і зовсім скоро

У найближчі тижні Україна вийде на пік захворюваності на COVID-19. Ще шість областей можуть потрапити до червоної зони карантину вже дуже швидко. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тисяч людей на добу. За його словами, до червоної зони потраплять регіони, у яких найнижчий рівень вакцинації населення.

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"Найвищий ризик швидкого переходу в червоний рівень епіднебезпеки зараз мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області ", – повідомив він.

Івано-Франківська та Рівненська області вже у червоній зоні. Ляшко зазначив, що у цих регіонах низький рівень вакцинації – 36% та 42% дорослого населення відповідно.

За словами міністра, регіони-лідери з вакцинації перебувають у жовтому рівні епіднебезпеки та мають один із найнижчих рівнів госпіталізації та зайнятості "ковідних" ліжок з киснем.

Це місто Київ, Київська і Полтавська область. Вони демонструють рівень 53-75% вакцинованого дорослого населення з повним курсом щеплень.

Чи буде тотальний локдаун

"Локдаун вводити не будемо. Україна працює в адаптивному карантині, який доказав свою ефективність 2021 року, коли ми проходили дві хвилі. Він тоді показав, що у першу хвилю 10 областей не заходило взагалі у червоний рівень епідеміологічної небезпеки, восени шість областей не зайшли", – сказав Ляшко.

Міністр пояснив, що у всіх регіонах дуже відрізняється ситуація з коронавірусом, тому запроваджувати одні правила для всіх буде невиправдано та неефективно.

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