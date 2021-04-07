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Знову сніг, дощ і навіть мороз: синоптик попередила про негоду

7 квітня, 15:16

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Холод і сніг залишилося терпіти недовго – в Україні найближчими днями різко потеплішає

Сьогоднішні дощі і сніг чекають українців і завтра. При цьому вночі буде дуже холодно, а вдень в районі 10 градусів тепла.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Завтра в Україні можливий мокрий сніг – на заході, місцями в північних областях та на Вінниччині.

На решті території буде сухо, хіба що в Криму і Приазов'ї пройде дощ.

Температура повітря найближчої ночі в західних і північних областях очікується 0-4 градуси морозу, проте вже завтра вдень почнеться підвищення температури повітря до 6-10 градусів тепла.

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Вітер буде західний, помірний, до поривчастого.

У Києві 8 квітня дощі або сніг малоймовірні. Температура повітря найближчої ночі 0-2 градуси морозу, а завтра вдень – 7-9 тепла.

Діденко додала, що налагодиться погода на вихідних: в суботу-неділю буде сухо і 10-16 градусів тепла.

Як повідомляли новини "Сьогодні", захід країни вже посипало снігом. На Закарпатті навіть обмежили рух транспорту трасою через погіршення погодних умов.

Відео: Сьогодні
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погода прогноз погоди синоптик наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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