Знову сніг, дощ і навіть мороз: синоптик попередила про негоду

Сьогоднішні дощі і сніг чекають українців і завтра. При цьому вночі буде дуже холодно, а вдень в районі 10 градусів тепла.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
Завтра в Україні можливий мокрий сніг – на заході, місцями в північних областях та на Вінниччині.
На решті території буде сухо, хіба що в Криму і Приазов'ї пройде дощ.
Температура повітря найближчої ночі в західних і північних областях очікується 0-4 градуси морозу, проте вже завтра вдень почнеться підвищення температури повітря до 6-10 градусів тепла.
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Вітер буде західний, помірний, до поривчастого.
У Києві 8 квітня дощі або сніг малоймовірні. Температура повітря найближчої ночі 0-2 градуси морозу, а завтра вдень – 7-9 тепла.
Діденко додала, що налагодиться погода на вихідних: в суботу-неділю буде сухо і 10-16 градусів тепла.
Як повідомляли новини "Сьогодні", захід країни вже посипало снігом. На Закарпатті навіть обмежили рух транспорту трасою через погіршення погодних умов.
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