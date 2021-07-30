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Знову ураган? В Україні оголошено штормове попередження

30 липня 2021 9:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Буде не тільки мокро і сильний штормовий вітер, а й українців попередили про ще одну небезпеку

У деяких областях вируватиме негода

У деяких областях вируватиме негода / Фото: Сьогодні

Сьогодні в Україні знову буде спекотно, але водночас в декількох областях вируватиме негода. Синоптики попереджають – може бути навіть град.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, вдень у південно-східній частині, Харківській, Полтавській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, сьогодні ще й у східних, Сумській, Одеській, Миколаївській, Тернопільській, Львівській, Вінницькій, Житомирській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Липень закінчується, йому на зміну йде останній місяць літа – серпень. День став коротше на годину, але за вікном, як і раніше, солнце сяє майже дві третини доби. Синоптики кажуть: чекайте спеку, а ось з опадами складеться не надто. Сайт "Сьогодні" дізнався прогноз погоди на серпень.

Нагадаємо, напередодні страшенна злива затопила Чернівці - падали дерева і зупинки, у місті через ураган також обвалилась частина житлового будинку на вулиці Руській.

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