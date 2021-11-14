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СЬОГОДНІ Новини України

Знову за парти. В яких містах діти повернуться до шкіл з 15 листопада – список

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
14 листопада, 14:34
В закладинки
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Рішення про те, щоб повернути дітей на очне навчання, приймає кожна школа окремо
Багато шкіл продовжать навчатися дистанційно, але деякі міста повертають очне навчання.
Багато шкіл продовжать навчатися дистанційно, але деякі міста повертають очне навчання. / Фото: Колаж: Сьогодні

У багатьох містах України 15 листопада діти повернуться на очне навчання. Однак деякі міста все ж залишаться на "дистанційці" через ризик поширення коронавірусу або через те, що не всі співробітники шкіл вакциновані.

Сайт "Сьогодні" розповідає, яка ситуація у регіонах.

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Деякі міста повертають дітей до шкіл частково – на навчання виходять лише учні молодших класів або ж деяких шкіл.

Де учні повернуться на очне навчання

  • Львів – учні 1-4 класів у всіх школах.
  • Чернівці – усі учні у всіх школах.
  • Черкаси – учні 1-4 класів, учні школи № 8, гімназії № 9, колегіуму "Берегиня" та гуманітарно-правового ліцею.
  • Чернігів – більшість шкіл, а також спеціальна школа № 1 та навчально-реабілітаційний центр № 2.
  • Рівне – усі учні в усіх школах.
  • Житомир – усі учні в 25 школах міста. Лише кілька шкіл залишаться на "дистанційці".
  • Суми – учні 1-4 класів та спеціальних шкіл (з 17 листопада)
  • Дніпро – усі учні в 45 навчальних закладах міста (деякі залишаться на "дистанційці").
  • Харків – усі школи.

Хто залишиться на "дистанційці"

  • Київ – усі учні Києва (мінімум до 21 листопада).
  • Львів – учні 5-11 класів.
  • Суми – учні 5-11 класів.
  • Черкаси – учні 5-11 класів.
  • Миколаїв – усі учні.

Ситуація з коронавірусом в Україні

За добу 13 листопада в Україні зафіксовано 14 490 нових хворих на COVID-19 (захворіло дітей – 1069, медпрацівників – 135).

Минулої доби госпіталізували 4881 людину, крім цього, зафіксували 403 летальні випадки. Одужали 11 146 людей.

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Раніше ми писали:

  • У Києві дві школи продовжували вести очні уроки. Хоча на цей момент усі школи міста навчаються дистанційно через спалах COVID-19.
  • Масове отруєння школярів перцевим газом сталося на Волині. Там дев'ятикласники розбризкали сльозогінний газ із балончика. Вони прогулювали уроки й вирішили перевірити, як працює спрей для самозахисту.

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