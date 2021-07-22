Угода щодо "Північного потоку – 2" – не кінець гри, попереду ще багато речей – Кулеба

Під час майбутніх консультацій Україна розраховує встановити, чи є ознаки порушення газопроводом права ЄС і принципу солідарності

Дмитро Кулеба та "Північний потік - 2"/колаж "Сьогодні"

Укладення угоди між Сполученими Штатами і Німеччиною щодо "Північного потоку – 2" – це ще не "кінець гри", до запуску цього проєкту ще має відбутися його сертифікація та імплементація домовленостей, а Україна також покладає надії на консультації з Євросоюзом і Берліном.

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Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції під час поїздки на Донбас.

"Гра вчора не завершилася. Вчора гра з основного часу просто була переведена в овертайм. Але у нас ще є два тайми, а якщо знадобиться, то й серія післяматчевих пенальті, щоб максимально захистити інтереси України. Тому не треба розцінювати американсько-німецьку заяву як кінець історії. Попереду ще багато речей: сертифікація "Північного потоку – 2", страхування... і головне – багато питань щодо того, як виконуватимуться ті речі, які записані в заяві", – підкреслив Кулеба.

Він додав, що вчора Україна ініціювала консультації з Євросоюзом і Берліном, що є важливим юридичним кроком.

"У рамках консультацій ми порушимо питання, яким чином бачать наші партнери імплементацію цих домовленостей, щоб вони не послаблювали енергетичну безпеку України та Центральної Європи загалом", – заявив Кулеба.

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За його словами, вчорашня заява не вирішує питання безпеки України, яка безпосередньо страждає від запуску "Північного потоку – 2", оскільки блок про безпеку прописаний недостатньо чітко і це – головна претензія нашої країни.

Голова МЗС додав, що є й інші важливі питання, що стосуються "Північного потоку – 2" і України. Зокрема, під час консультацій він розраховує встановити, чи є ознаки порушення "Північним потоком – 2" права ЄС і принципу солідарності, а також відповідної норми угоди про асоціацію.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що Сполучені Штати і Німеччина таки досягли домовленостей щодо газопроводу "Північний потік – 2" і навіть оприлюднили деякі деталі угоди. Вони обіцяють зберегти транзит через Україну після 2024 року, підтримувати її енергетичну безпеку і реагувати, якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або посилить агресію проти нашої країни. Але чи буде так, як обіцяють – велике питання.

Зазначимо, Україна вже направила ноти Єврокомісії та Німеччині через "Північний поток – 2", який, за заявою голови МЗС Дмитра Кулеби, "загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС".