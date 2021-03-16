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Сонця не дочекаємося: прогноз погоди в Україні на 16 березня (карта)

16 березня, 07:17

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У країні збережеться тепло

В Україні сьогодні, 16 березня, у всіх областях буде ще тепло, але сонячної погоди вже не очікується. У деяких областях – вони все ще знаходяться під впливом циклону Marius – пройдуть дощі.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На сході України температура повітря складе від 5 до 8 градусів тепла, буде хмарно, але сухо.

На півночі стовпчики термометрів покажуть від 6 до 9 градусів з позначкою плюс. Без опадів.

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Сонця не дочекаємося: прогноз погоди в Україні на 16 березня (карта)

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 2 до 8 градусів вище нуля. У всіх областях очікується дощ.

На півдні температура повітря буде в межах від 6 до 11 градусів тепла, дощитиме.

Раніше сайт "Сьогодні" дізнався у кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової та Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

А про те, що вже встигла накоїти погода в березні, дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні
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Яка погода чекає українців до кінця року, читайте в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік" .

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погода дощ тепло синоптики прогноз погоди Укргідрометцентр

Джерело: Сьогодні

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