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СЬОГОДНІ Новини України

Сонячно, але холодно: прогноз погоди на 2 жовтня (карта)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
2 жовтня, 06:29
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У Києві вдень 2 жовтня також буде сонячно і без дощів
На території України очікується сонячна погода без опадів. Колаж "Сегодня"
На території України очікується сонячна погода без опадів. Колаж "Сегодня"

У перший вихідний другого осіннього місяця, 2 жовтня, в Україні буде суха, сонячна, але холодна погода, вночі в більшості регіонів очікуються заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в регіонах

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В центральних і східних областях буде трохи прохолодніше. Середня денна температура там складе +14 ... + 16 градусів. Найхолодніше буде на Сході і в Криму. Там обіцяють +13 ... + 15 градусів.

У країні буде сухо, лише у Львівській, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий дощ. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м / с. Температура вночі 1-6 ° тепла, в Україні, крім заходу та крайнього півдня, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-5 °, вдень 11-16 ° тепла, на Закарпатті до 18 °.

В Києві вдень 2 жовтня також буде сонячно і без дощів. У столицю нагряне південно-східний вітер – його швидкість сягатиме 3-8 м / с.

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