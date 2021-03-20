Сонячно, але прохолодно: прогноз погоди на 21 березня

В неділю, 21 березня, Україна буде під впливом антициклону, в країні буде прохолодно, але переважно без опадів.

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Про це написала синоптик Наталка Діденко.

"21 березня буде переважно без опадів, хіба на Луганщині очікується місцями невеликий мокрий сніг. Температура повітря поки що без змін, низькувата, м’яко кажучи, у понеділок-вівторок навіть ще похолодає. Але потім почне потроху теплішати", - повідомила Діденко.

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Згідно прогнозу Укргідрометцентру 21 березня на всій території України буде ясно та сонячно.

Температура повітря:

на заході +4+8 градусів;

на сході +4+6 градусів;

на півночі +4+6 градусів;

на півдні +4+8 градусів;

в центрі України та Києві +4+7 градусів;

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Тим часом в ООН розповіли, як погода і повітря впливають на COVID-19. Коронавірус довше зберігає життєздатність за низьких температур, але відмовлятися від масок під час потепління не варто, оскільки динаміка його поширення пов'язана насамперед із запобіжними засобами, а не з метеорологічними чинниками.

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