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Повідомлення пропали: поліція шукає таємного співрозмовника загиблого мера Кривого Рогу з Telegram

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
16 серпня, 20:20
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Костянтин Павлов в останні хвилини життя з кимось спілкувався в Telegram, але все листування зникло
Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов перед загибеллю з кимось спілкувався в Telegram. Колаж: "Сьогодні"
Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов перед загибеллю з кимось спілкувався в Telegram. Колаж: "Сьогодні"

Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов, який загинув 15 серпня, в останні моменти життя вів переписку в Telegram, однак всі повідомлення він видалив.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіло інформоване джерело в поліції Кривого Рогу.

"Ми встановили, що в останні хвилини життя Павлов з кимось листувався в Telegram. Потім видалив переписку, всі повідомлення до одного. Зараз намагаємося з'ясувати дані його співрозмовника. Слідство схиляється до версії, що Павлова поставили перед якимось вибором. Політичні чи це моменти або особисті – поки складно сказати", – сказало нам джерело.

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Він зазначив, що вже встановлено, що з кримінальними колами він справ не мав і ніяк не був пов'язаний.

"Складність в тому, поки для слідства, що листування велося саме в Telegram, з ним працювати нам тепер набагато складніше, ніж з WhatsApp або Viber. Також слідство має поруч відео, яке не було оприлюднено", – додали в поліції.

Як розповів "Сьогодні" інше джерело в поліції Дніпропетровської області, у Павлова міг бути борг – нібито він міг брати гроші на проведення виборчої компанії у невстановлених осіб. Однак, чи отримував він погрози, поки невідомо.

Подробиці смерті

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Зранку в неділю 15 серпня, його знайшли мертвим в своєму будинку. У поліції поки відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

У самогубстві Костянтина Павлова сумніваються не тільки політики, а й експерти. Радник мера Андрій Гальченко вважає, що самогубство малоймовірно. Також вважають однопартійці Павлова і його політичні опоненти.

До речі, експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", що складалася з жителів міста, які неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів.

Поліція відпрацьовує три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова: вбивство, самогубство або він міг випадково застрелитися через необережне поводження зі зброєю.

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