"Зіставляємо загрози": у МВС відреагували на мітинг Нацкорпуса під ОПУ

Силовики підтримують право українців на протест, але попередили – все повинно бути мирно і без зброї

Силовики готуються до мітинга Нацкорпусу. Колаж "Сьогодні"

Поліція і Національна гвардія готова забезпечити правопорядок під час завтрашньої масштабної акції протесту Нацкорпуса під Офісом президента, хоча учасники мітингу обіцяють мирний протест.

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Про це заявив в ефірі телеканалу Україна 24 директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

У відомстві зазначили, що громадяни мають право на протест, але мирний і без зброї.

"МВС разом з іншим службами завжди підтримували і будуть підтримувати громадський порядок і законність під час всіх конституційно законних акцій протесту. Це пряма норма Конституції: громадяни України мають право збиратися мирно, без зброї, для висловлювання будь-якої своєї думки. Ця норма буде забезпечена. Безумовно, будуть підтримувати громадський порядок поліція, Нацгвардія, ДСНС", – сказав Шевченко.

У МВС розповіли, як готуються до акції протесту, яка може перерости і в зіткнення, що нерідко буває.

"Перед тим, як діяти, керівники відповідних рівнів спочатку думають, зіставляють загрози, можливі дії та наслідки. Якщо наслідки мінімальні, то відповідні дії відбуваються керівником поліції разом з гвардійцями. Поліція буде на місці, гвардія буде на місці", – пояснив він.

Скандал з Нацкорпусом

5 серпня СБУ у Харківській області викрила представників Нацкорпуса, яких підозрюють в рекетирстві. За версією силовиків, підозрювані обклали даниною місцевих підприємців і якщо останні відмовлялися давати їм гроші, то зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою.

В результаті були затримані в Харкові керівники місцевої організації Нацкорпуса – Сергій Величко ("Чіллі-Віллі"), ветеран "Азова" Артем Мошенський й інші. Націоналісти, звичайно, заперечують інкриміновані їм звинувачення.

Лідер Нацкорпуса Андрій Білецький обіцяє протести. У той же час в організації кажуть, що протест не пов'язаний з недавніми арештами – він проти імплементації Мінських угод і формули Штайнмайера.

Як повідомляли новини "Сьогодні", СБУ оприлюднила запис, як члени "Нацкорпуса" вибивали гроші з бізнесменів. Як виявилося, підозрювані не тільки вимагали гроші, а й займалися усуненням конкурентів інших підприємців.

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