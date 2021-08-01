Стан зовсім незадовільний. Адвокат Чауса розповів, як почувається суддя

Кравець каже, щодо його підзахисного служби поводяться професійно, але у комунікації стався "провал"

Чаус знайшовся в СБУ. Колаж "Сьогодні"

Суддя Микола Чаус, який днями знайшовся у селі в Вінницькій області, нині перебуває в СБУ під наглядом медиків. Однак де саме він знаходиться, його адвокат Ростислав Кравець не розкриває.

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Про стан свого підзахисного Кравець розповів в ефірі "Україна 24".

"Головне, що він живий. Стан у нього, на мій погляд, зовсім незадовільний. Я гадаю, психологічна допомога йому також потрібна. Що стосується медичної допомоги, щоб відновити стан здоров'я, вона нагально необхідна. І лікарі зараз належним чином її надають", – зазначив Кравець.

Представники Офісу президента чи Генеральної прокуратури на зв'язок із адвокатом чи родиною судді не виходили. Кравець спілкується з детективами НАБУ та представниками СБУ.

Більших подробиць Кравець не розголошує. Лише зазначив, що тепер розуміє всю утаємниченість появи Чауса та анонсує, що колись суддя таки вийде до громадськості і зможе розповісти, що з ним відбувалось протягом цього часу.

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Раніше Кравець розповів, що після майже двох діб пошуків зміг поспілкуватись із Чаусом.

Хто такий Чаус і чому його шукали?

Детективи НАБУ спіймали суддю Чауса на хабарі в 150 тис. доларів за винесення вироку в інтересах підсудних – це сталося 5 років тому, 9 серпня 2016 року . Через місяць він залишив територію України і був оголошений у розшук. Пізніше Чауса затримали за запитом України в Молдові.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войко заявив про викрадення Чауса. А 30 липня він несподівано знайшовся у Вінницькій області. За ним приїхали співробітники СБУ. Також за ним "полюють" працівники НАБУ – у них Чаус числиться у розшуку.

Нагадаємо, у СБУ заявили, що не "викрадали" колишнього суддю Чауса, а діяли "в межах закону і своїх повноважень".

Також ми показували, як працівники НАБУ намагалися зупинити авто СБУ, яке нібито везло Чауса до свого офісу.

Всі подробиці в спецтемі Де суддя Чаус?