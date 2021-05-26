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Стан здоров'я українського політв'язня Марченка погіршується – Денісова

26 травня, 17:42

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Олександру Марченку протягом місяця не проводять необхідний кваліфікований медогляд, повідомила омбудсмен

Стан здоров'я українця Олександра Марченка, який відбуває покарання в російській в'язниці за звинуваченням нібито в шпигунстві, погіршується – він потребує гормональної терапії через видалення щитовидної залози.

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Про це розповіла омбудсмен Людмила Денісова.

"Попри те, що рідні і адвокати передають необхідні медпрепарати, адміністрація виправної установи Олександру їх не надає", – повідомила Денісова.

Вона зазначила, що політв'язню протягом місяця не проводять необхідний кваліфікований медогляд, що вже призвело до значного погіршення стану здоров'я.

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Омбудсмен звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяні Москалькової з вимогою провести медобстеження і надати Марченку необхідні препарати, а також перевірити правомірність приміщення його в ШІЗО.

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"Закликаю міжнародну спільноту посилити тиск на РФ, щоб змусити виконувати норми міжнародного права і негайно звільнити всіх полонених Кремля", – додала Денісова.

Також недавно Денісова повідомила, що український політв'язень Валентин Виговський, який 7-й рік перебуває у незаконному ув'язненні в РФ, має намір оголосити голодовку.

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