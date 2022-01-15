Сотні будинків без світла, є перший загиблий: що негода творить в Україні (оновлюється)

По всій країні рятувальники усувають наслідки урагану

В Україні сильні пориви вітру зносять все на своєму шляху / Фото: Колаж: Сьогодні

Всю Україну накрив сильний вітер, який другий день валить дерева, зносить електроопори та рекламні щити. Також відучора ряд населених пунктів залишився без електрики.

Докладніше про те, що наробила негода, читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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9:00 : На Сумщині, за повідомленням ДСНС, знеструмлено 160 населених пунктів, з яких 7 – частково. Над ліквідацією наслідків аварій працюють 19 бригад "Сумиобленерго".

8:17: У селищі Сосниця (Чернігівська область) через шквальний вітер зруйновано покрівлю дитячого садка "Сонечко".

Наразі визначаються обсяги збитків та оптимальний варіант відновлення покрівлі

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8:00: Станом на ранок суботи, 15 січня, через пориви вітру в Україні знеструмлено 1 418 населених пунктів у 16 областях. Про це йдеться у довідці ДСНС.

В Україні без світла залишилося багато населених пунктів / Фото: ГСЧС

У Львівській області знеструмлено 226 сіл, у Київській – 201, Чернігівській – 184, Хмельницькій – 166, Житомирській – 163, Сумській – 160, Полтавській – 73, Тернопільській – 53, Черкаській – 40, Чернівецькій – 34, Донецькій – 2 , Дніпропетровській – 22, Вінницькій – 20, Луганській – 11 та Кіровоградській – 11.

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Від негоди найбільше постраждали дерева та електроопори / Фото: ГСЧС

Що наробила негода 14 січня

Вчора у Харкові вітер розірвав прапор України на стометровому флагштоку авіарейси затримувалися. Одне зі звалених за ніч дерев перегородило проїзд до пологового будинку.

на стометровому флагштоку авіарейси затримувалися. Одне зі звалених за ніч дерев перегородило проїзд до пологового будинку. У деяких містах знесли новорічні ялинки : святкові дерева впали зокрема в Олександрії на Кіровоградщині, на Чернігівщині та Сумщині

: святкові дерева впали зокрема в Олександрії на Кіровоградщині, на Чернігівщині та Сумщині У Чернівцях зірвало покрівлю із даху кінотеатру, біля нього обмежили рух. У частині міста вимкнули вуличне освітлення, щоб уникнути поразки струмом людей.

Низка населених пунктів залишилася без електрики. Найбільше знеструмило у північних областях, зокрема Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині.

Пізно увечері на вулиці Верховинній у Києві через сильний вітер тополя впала прямо на припарковані авто, при цьому в одному з них, Peugeot, на момент НП знаходилися дві особи. Водій загинув на місці, пасажира госпіталізовано.

при цьому в одному з них, Peugeot, на момент НП знаходилися дві особи. Водій загинув на місці, пасажира госпіталізовано. Сильний вітер звалив поодинокі дерева на автомобільні дороги на Прикарпатті. Потрібна була допомога рятувальників.

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