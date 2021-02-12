Сотні пробірок з кров'ю і бахіли: в двох областях України виявили тонни медвідходів

На території Київської та Миколаївської областей поліція виявила несанкціоновані звалища епідемічно небезпечних медотходов.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 11 лютого копи провели обшуки в офісних та складських приміщеннях, які орендувало підприємство-ліцензіат.

Правоохоронці виявили тонни використаного медичного інструментарію, лікарських діагностичних і дезінфікуючих засобів, а також органічні медичні відходи, предмети, забруднені біологічними рідинами, відходи медичних установ і мікробіологічних лабораторій, в тому числі діяльність яких пов'язана з СОVID-19

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"Згідно з правилами знищення лікарських і біологічних засобів, які не підлягають подальшому використанню, вони набувають статусу відходів і передаються для знищення. Однак встановлено, що підприємство, не виконуючи взятих зобов'язань, звозили залишки в складські приміщення, які не передбачені для зберігання і утилізації епідемічно небезпечних медичних відходів, розміщених на території Миколаївської та Київської областей", – йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці проводять заходи для забезпечення безпеки громадян. Крім того, будуть проінформовані представники органів місцевої влади для вирішення питання по організації належної утилізації виявлених відходів.

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Слідчі почали кримінальне провадження за попередньою правової кваліфікації зловживання владою або службовим становищем (ст.364 Кримінального кодексу України).

Також буде вирішуватися питання про додаткову кваліфікацію дій правопорушників за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь (ст.325 КК України).

Позапланові перевірки пройдуть на суб'єктах господарювання, які вивозять і утилізують медмусор. У минулому році в Україні утворилося близько 100 тисяч тонн медвідходів.

Раніше ми повідомляли, що у Новомосковську Дніпропетровської області виявили звалище з медичних відходів з десятками тисяч шприців з голками.

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Також нагадаємо, під Львовом на купі будівельного сміття знайшли сотні пробірок з кров'ю і особистими даними пацієнтів.

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