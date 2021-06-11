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Співпраця України і НАТО буде посилена найближчим часом – спецпредставник Альянсу

11 червня 2021 16:37

Віталій Семченко Віталій Семченко

Водночас Аппатурай зазначив, що до членства в НАТО немає коротких шляхів – кожен претендент повинен провести ряд важливих реформ

Співпраця України і НАТО буде посилена найближчими місяцями – лідери Північноатлантичного альянсу заявлять про це під час саміту наступного тижня.

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Про це завив спецпредставник Генсека НАТО з політичних відносин та безпеки Джеймс Аппатурай під час Київського безпекового форуму.

"Двері НАТО залишаються відкритими. Партнери вірні рішенням Бухарестського саміту 2008 року, що Україна та Грузія стануть членами НАТО", – підкреслив він.

Водночас Аппатурай зазначив, що до членства в НАТО немає коротких шляхів – кожен претендент повинен провести ряд важливих реформ.

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"Кожен потенційний член Альянсу має провести широкий комплекс реформ не лише у сфері безпеки та оборони, а й щодо верховенства права, державного управління та економічної стабілізації. Це те, чого українці всіх поколінь чекають від лідерів держави", – підкреслив представник організації.

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Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що якби Україна ще в 2008 році стала членом НАТО, то Росія ніколи не напала б на нашу країнуі не окупувала Крим.

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