"Не сваріться, а любіться": Гордон видав три жарти за хвилину (відео)

Один з найвідоміших українських журналістів Дмитро Гордон знову відзначився своїми фірмовими жартами в стилі "Барак? Обама!".
У розмові з ведучим білоруського опозиційного YouTube-каналу "Країна для життя" Євгеном Соленковим він за хвилину видав три жарти, здатні згодом перетворитися на меми.
У працівників пера відбувся наступний діалог:
- Не будемо вас затримувати, але є одне запитання...
- І за це вам спасибі. А то бачите в Білорусі як затримують.
- Це так. Але точно не так довго! Одне запитання. Таке, напевно, особисте, цікаве. Потрібна ваша порада...
- Не сваріться, а любіться.
- Так, на цьому можна і закінчити. Дуже дякую, Дмитре, але я таки уточню. Я спостерігаю за вашою роботою дуже давно, стежу за вами...
- Я знав, що за мною хтось стежить.
March 1, 2021
Нагадаємо, раніше Гордон пояснив знамений жарт про Обаму на інтерв’ю з російським опозиціонером Михайлом Ходорковським, який під час тюремного ув’язнення сидів у бараку. Він запевнив, що це не було домашньою заготовкою.
Також ми повідомляли, що детективи телешоу "Маски", що виходить на каналі "Україна", впізнали в образі "Мольфара" Дмитра Гордона.
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