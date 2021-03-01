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"Не сваріться, а любіться": Гордон видав три жарти за хвилину (відео)

1 березня, 15:07

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Відомий журналіст продовжує жартувати під час інтерв'ю

Один з найвідоміших українських журналістів Дмитро Гордон знову відзначився своїми фірмовими жартами в стилі "Барак? Обама!".

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У розмові з ведучим білоруського опозиційного YouTube-каналу "Країна для життя" Євгеном Соленковим він за хвилину видав три жарти, здатні згодом перетворитися на меми.

У працівників пера відбувся наступний діалог:

- Не будемо вас затримувати, але є одне запитання...

- І за це вам спасибі. А то бачите в Білорусі як затримують.

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- Це так. Але точно не так довго! Одне запитання. Таке, напевно, особисте, цікаве. Потрібна ваша порада...

- Не сваріться, а любіться.

- Так, на цьому можна і закінчити. Дуже дякую, Дмитре, але я таки уточню. Я спостерігаю за вашою роботою дуже давно, стежу за вами...

- Я знав, що за мною хтось стежить.

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Нагадаємо, раніше Гордон пояснив знамений жарт про Обаму на інтерв’ю з російським опозиціонером Михайлом Ходорковським, який під час тюремного ув’язнення сидів у бараку. Він запевнив, що це не було домашньою заготовкою.

Також ми повідомляли, що детективи телешоу "Маски", що виходить на каналі "Україна", впізнали в образі "Мольфара" Дмитра Гордона.

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інтерв'ю жарт дмитро гордон мем

Джерело: Сьогодні

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